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Закон, порядок, государство

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В Республике Бурятия военнослужащие ВВО выполнили стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В

В Республике Бурятия военнослужащие ВВО выполнили стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали свое мастерство в уничтожении легкобронированной техники на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости, а живую силу выстрелами с взрывателями мгновенного действия.

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