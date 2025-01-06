В Петербурге в ночь на 7 января не будут закрывать метро

И будут действовать 10 маршрутов наземного транспорта В Северной столице с 6 на 7 января в круглосуточном режиме будут работать метрополитен и 10 маршрутов наземного транспорта, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.
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