Албанские контрабандисты дестабилизируют Сербию К ним примыкают нелегалы из Афганистана, Марокко и Сирии В ряде сербских СМИ в последнее время часто упоминается север страны, а именно венгерско-сербская граница, в связи с участившимися случаями применения огнестрельного оружия различными бандитскими группировками.
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