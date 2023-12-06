Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    А пиздюлей для профилактики, чтобы впредь вёл себя хорошо?Крымчанин, выкрик...
  • Jubar
    В Гурзуфе задержа...
  • Evgenija Palette
    Какое ХОРОШЕЕ ЛИЦО... Соболезнования и поддержка родителям! НАС МНОГО. И МЫ - С ВАМИ. Хорошего мальчика вы воспитали....В Саках простилис...

Симферополец из мести сжёг авто своей знакомой за 1,6 млн рублей

Симферополец из мести сжёг авто своей знакомой за 1,6 млн рублей

Правоохранители задержали 30 летнего жителя Симферополя, который поджог автомобиль своей знакомой. Таким образом, как пояснил задержанный, от потребовал вернуть ему денежный долг, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх