Симферополец из мести сжёг авто своей знакомой за 1,6 млн рублей

Правоохранители задержали 30 летнего жителя Симферополя, который поджог автомобиль своей знакомой. Таким образом, как пояснил задержанный, от потребовал вернуть ему денежный долг, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
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