Bloomberg: ЕС хочет отказаться от российского СПГ и алюминия

Евросоюз рассматривает возможность включить в 16-й пакет антироссийских санкций меры, направленные на постепенный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также запрет на импорт алюминия из РФ, 15 января сообщает агентство Bloomberg.
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