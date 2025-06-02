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Биолог Алексеева назвала необычное удобрение для дачных растений

Биолог Алексеева назвала необычное удобрение для дачных растений

Хотите, чтобы ваши азалии, вереск и рододендроны на даче цвели пышнее? Оказывается, кофейная гуща может стать отличным удобрением для этих растений!Хотите, чтобы ваши азалии, вереск и рододендроны на даче цвели пышнее? Оказывается, кофейная гуща может стать отличным удобрением для этих растений! Об этом NEWS.

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