Биолог Алексеева назвала необычное удобрение для дачных растений

Хотите, чтобы ваши азалии, вереск и рододендроны на даче цвели пышнее? Оказывается, кофейная гуща может стать отличным удобрением для этих растений!Хотите, чтобы ваши азалии, вереск и рододендроны на даче цвели пышнее? Оказывается, кофейная гуща может стать отличным удобрением для этих растений! Об этом NEWS.
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