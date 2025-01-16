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  • Эмма
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  • АндрейБорков
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Руфус Гиффорд: в вопросе Гренландии надо ориентироваться на гуманность

Руфус Гиффорд: в вопросе Гренландии надо ориентироваться на гуманность

Бывший посол США в Дании: НАТО будет вынуждена ответить на вторжение в Гренландию Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Руфус Гиффорд, бывший посол США в Дании, заявил, что весь альянс будет вынужден отреагировать в случае нападения Америки на Гренландию, пишет The Hill.

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АндрейБорков
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