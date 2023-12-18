В Японии насыпали сушу для новой базы США

Будни мужчин. Все что нам интересно

Канал Asahi Shimbun Digital на видеохостинге YouTube, принадлежащий популярной газете Asahi Shimbun, выложил видео, на котором показан процесс создания суши на побережье японского острова Окинава, где ещё недавно находилось морское дно.