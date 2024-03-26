Кнопочные «звонилки» получили второй шанс

Вы удивитесь, но спрос на смартфоны начинает снижаться, хотя практически все значимые производители предлагают пользователям новые возможности или, на худой конец, заворачивают старые фишки в новые обложки.
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