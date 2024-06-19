Путин определил неизбежное будущее Армении: Пашиняну не понравится

Михаил Хазин привёл важную информацию о едином экономическом пространстве в ЕвразииЭкономист Михаил Хазин считает, что власти Армении стремятся перестроить свою экономику на Европу, но эту стратегию ждёт неминуемый провал.
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