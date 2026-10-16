ДНР и ЛНР 13-й год страдают от киевской агрессии. К сожалению, в 2026-м к отсутствию воды и нескончаемым обстрелам добавились проблемы с подачей электроэнергии.
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