Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Парадокс «кнута и пряника»: пока в высоких кабинетах говорят об ужесточении миграционной политики, из карманов русских налогоплательщиков продолжают утекать миллиарды.
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Эти мигранты и мигрантки ПРИРОЖДЕННЫЕ МОШЕННИКИ!!
Вот эта мерзкая миграционная политика, которую проводят наши власти- это не чья- то глупость. Это- целенаправленная политика удушения русского народа. Государствообразующего! Власть умышленно накачивает регионы мигрантами- людьми чуждой культуры (если можно назвать «культурой» их кишлачно- ишачные традиции) для того, чтобы разобщить русский народ, не дать ему даже малейшей возможности сообща решать свои проблемы. Для чего это делается?
А все по рецептам Геббельса, Гитлера, Черчилля. Если нельзя победить Россию снаружи- остается разложить ее изнутри. И тогда она рухнет сама по себе.
Ну, а русский народ продолжает меланхолично пережевывать свою жвачку, наблюдая за грызней больших дядей за Самый Главный Стул
В июле 2026 года депутат Госдумы Сергей Миронов официально заявил, что уроженцы Таджикистана ежегодно получают из бюджета России около 100 млрд рублей в виде социальных пособий и льгот. Политик пообещал, что его партия будет настаивать на том, чтобы пособия не выдавались мигрантам до тех пор, пока они не проживут в России 20 лет.
Однако пока этот законопроект будет обсуждаться новым составом Госдумы, причем без гарантии, что он будет обсуждаться вообще, а не попадет в число отклоненных, пройдет еще немало времени. В течение которого "новые граждане" и просто приезжие продолжат пользоваться пособиями и легко собирать миллионные взятки. А русскому обществу, глядя на это, останется просто констатировать данный факт.
это коррупция. У Россиянина уйму справок стребуют, а мигранту все можно
Как это у А.С. Пушкина:"... я сам обманываться рад". Чиновники на этом имеют свою прибыль
Поздно пить боржоми,когда почки отвалились!
МИГРАНТОВ ПРИЖИМАТЬ ПОВСЕМЕСТНО-ЗАПРЕЩАТЬ ИМ РАБОТАТЬ ГДЕ ЛИБО-ОСТАВЛЯТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДИТСЯ ТОЛЬКО НА СТРОЙКАХ!сЕМЬИ МИГРАНТОВ В СТРАНУ НЕ ДОПУСКАТЬ-ПУСТЬ ЖИВУТ В СВОИХ АУЛАХ!
Кишлачных паразитов на принудительные работы в лагеря до полного возмещения ущерба независимо от пола и возраста с последующей депортацией за их счет. Кроме того, взыскание ущерба с чиновников из фондов с привлечением к уголовной ответственности и конфискации.