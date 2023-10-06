Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    А пусть побольше инородцев пускают, чтоб депутатов которые законы в их пользу принимают, ловят и толерантности учат, ..."Отрежу тебе яйца...
  • Дмитрий
    и обоссать!!!"Отрежу тебе яйца...
  • Платон Платонов
    Да. В Барвихе обстановка нервная, не спокойно."Отрежу тебе яйца...

Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

И как они смеют теперь даже заикаться о демократии и каких-то там свободах? То, что произошло в Германии с лидерами партии "Альтернатива для Германии", в преддверии выборов в Баварии, я даже не знаю, с чем можно сравнить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх