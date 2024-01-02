12 отличных рецептов чесночной пасты

Чеснок хранится долго, но все же даже он начинает портиться ближе к концу зимы. В этом случае существует отличное решение – заготовить еще с конца осени несколько баночек чесночной пасты, которую потом можно использовать хоть на бутерброды, хоть куда угодно.
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