Yangwang HU: флагманский седан BYD нацелен на рынок Ближнего Востока[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий концерну BYD, в скором времени расширит модельную линейку: к внедорожнику U8, который и сделал марку известной, спортседану U7 и гиперкару U9 присоединится большой представительский седан под именем HU.
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