Губернатор Гусев: 35 квартир получили повреждения при атаке дронов в Воронеже

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, по предварительным данным, 35 квартир в трех многоэтажных домах на Тепличной улице в Воронеже были повреждены после атаки украинских беспилотников, которая была отражена средствами ПВО.
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