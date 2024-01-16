Губернатор Гусев: 35 квартир получили повреждения при атаке дронов в Воронеже

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, по предварительным данным, 35 квартир в трех многоэтажных домах на Тепличной улице в Воронеже были повреждены после атаки украинских беспилотников, которая была отражена средствами ПВО.