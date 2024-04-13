Посол Антонов: новые санкции США – сигнал Украине не идти не переговоры

Новыми санкциями против России, затронувшими поставки алюминия, меди и никеля российского происхождения, США сигнализируют Киеву, что соглашаться на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии