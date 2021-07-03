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Джокович после победы над Кудлой: «Не могу сказать, что я очень доволен своим выступлением. Игра была не очень – особенно подача»

19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал свою игру в третьем круге «Уимблдона» против Дениса Кудлы (6:4, 6:3, 7:6).

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