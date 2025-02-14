Пять команд со всей страны сразятся на турнире по хоккею-следж в рамках фестиваля «Единство-Гранит»

В «Ледовом центре Витязь» в Чехове 15 февраля и в «Митино Спорт Сити» в Москве 16 февраля пройдут этапы турнира по хоккею-следж в рамках фестиваля «Единство-Гранит», организованного по инициативе Президента ХК «Гранит» Николая Иванова и учредителя хоккейной школы «Гранит» Евгения Егупова при поддержке партнеров: «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ», «ГЦ ТЕХНО» и «BENCHMARK».