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Педри: «Ла Лига – очень важный трофей, и «Барса» приложит все усилия для его завоевания»

Педри заявил, что «Барселона» сделает все возможное для победы в Ла Лиге. «Ла Лига – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.

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