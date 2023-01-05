Педри: «Ла Лига – очень важный трофей, и «Барса» приложит все усилия для его завоевания»

Педри заявил, что «Барселона» сделает все возможное для победы в Ла Лиге. «Ла Лига – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.
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