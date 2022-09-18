Производительность завода по выпуску теплоизоляции повысили в Ленобласти

Сотрудники предприятия стали работать по новым принципам и стандартам. Региональный центр компетенций в Ленинградской области увеличил производительность завода «Полифас» в Гатчинском районе, который выпускает полимерные материалы для теплоизоляции.
Сотрудники предприятия стали работать по новым принципам и стандартам. Региональный центр компетенций в Ленинградской области увеличил производительность завода «Полифас» в Гатчинском районе, который выпускает полимерные материалы для теплоизоляции.
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