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Производительность завода по выпуску теплоизоляции повысили в Ленобласти

Сотрудники предприятия стали работать по новым принципам и стандартам. Региональный центр компетенций в Ленинградской области увеличил производительность завода «Полифас» в Гатчинском районе, который выпускает полимерные материалы для теплоизоляции.

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