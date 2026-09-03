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Семь украинских актрис, чей уход из российских проектов заметили не сразу

Семь украинских актрис, чей уход из российских проектов заметили не сразу

Ещё недавно их лица регулярно мелькали в российских сериалах. Кому-то Москва дала первый большой карьерный шанс, кто-то совмещал съёмки с киевской жизнью и между проектами возвращался домой.

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