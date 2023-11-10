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Ледяной дождь на трое суток оставил без света жителей одного из районов Приморья

Ледяной дождь на трое суток оставил без света жителей одного из районов Приморья

В Приморье решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за устранение последствий непогоды в одном из муниципалитетов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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