Ледяной дождь на трое суток оставил без света жителей одного из районов Приморья

В Приморье решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за устранение последствий непогоды в одном из муниципалитетов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии