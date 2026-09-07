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МОСИНФОРМ

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Промышленный парк введен в эксплуатацию в районе Люблино

Промышленный парк введен в эксплуатацию в районе Люблино

Производственное здание сдано на юго-востоке столицы, соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор.

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