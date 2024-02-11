12 февраля отмечается Трехсвятие или Васильев день: о чем предупреждают приметы и поверья, традиции дня Clickio12 февраля православные верующие празднуют Васильев день, также известный как Трехсвятие или Собор трех вселенских святителей.
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