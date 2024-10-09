Военнопленный ВСУ раскрыл шокирующие подробности о действиях украинских дронов

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Военнопленный из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лавренчук рассказал о том, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить украинских солдат, сдававшихся в плен.
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