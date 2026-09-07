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Пуск ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-35» к МКС перенесен из-за технических проблем

Пуск ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-35» к МКС перенесен из-за технических проблем

Запуск ракеты-носителя «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35», который должен был состояться 9 сентября с космодрома Байконур, перенесен.

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