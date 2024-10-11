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Новости экономики России

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Группа компаний Damac из Дубая инвестирует $1 млрд в проект дата-центра в Таиланде

Дочерняя компания Damac Group, Edgnex Data Centers, заявила о планах инвестировать более 32 млрд бат ($1 млрд) в строительство трех-четырех дата-центров в Таиланде через совместное предприятие с местным провайдером Proen Corp.

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