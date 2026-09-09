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Царьград

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В Петербурге 318 домов остались без отопления из-за аварии на Хасанской

В Петербурге 318 домов остались без отопления из-за аварии на Хасанской

В Красногвардейском районе Петербурга ориентировочно к семи часам вечера 24 декабря должны завершиться восстановительные работы на тепломагистрали, из-за повреждения которой без отопления остались 318 жилых зданий на Ржевке-Пороховых.

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