Новые арт-объекты установят в парке Ваккосалми в городе Сортавала

В городе Сортавала продолжается благоустройство парка Ваккосалми. Несмотря на похолодание и сокращение светового дня, строительные работы в парке не останавливаются, рассказали в официальном паблике города.
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