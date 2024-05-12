Эксперт Меркурис: Зеленский изнурен и подавлен плохими новостями из-под Харькова

Британский военный эксперт Александр Меркурис выступил у себя в блоге на YouTube-каале и сообщил о том, что наступление российской армии на Харьков, вызвало негативную реакцию Владимира Зеленского, который явно подавлен.
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