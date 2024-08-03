Емкости с топливом загорелись после атаки беспилотников в Ростовской области

Возгорание топливных емкостей произошло в Каменском районе Ростовской области. Как информирует 3 августа глава администрации района Владимир Савин, оно стало результатом атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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