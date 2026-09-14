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Концерт «Осенний Шансон Верхневолжья»: звёзды эстрады и культовые актёры на одной сцене

Концерт «Осенний Шансон Верхневолжья»: звёзды эстрады и культовые актёры на одной сцене

«Осенний Шансон Верхневолжья»: в Рязаново пройдёт большой праздничный концерт. 19 сентября в 18:00 на площади Калининского КДЦ в деревне Рязаново (Калининский округ, Тверская область) состоится концерт «Осенний Шансон Верхневолжья».

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