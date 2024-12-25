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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани скончалась экскурсовод художественного музея Мария Киселёва

В Рязани скончалась экскурсовод художественного музея Мария Киселёва

О смерти музейной работницы стало известно в среду, 25 декабря. Мария Киселёва вела экскурсии, выступала на телевидении, хранила истории картин, экспонатов и со страстью рассказывала об искусстве посетителям.

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