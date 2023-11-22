ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии