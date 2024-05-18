Блогер «Голос Мордора»: поставка Patriot для ВСУ стала идеей фикс Зеленского

Украинское руководство не просто получает поддержку от Запада, но и постоянно требует чего-то еще. Сначала Владимир Зеленский настойчиво выпрашивал у американских и европейских партнеров различное вооружение, которое «обязательно поможет ВСУ» в конфликте, а теперь призвал еще и отменить запрет на использование западной военной техники для ударов по территории России.