Блогер «Голос Мордора»: поставка Patriot для ВСУ стала идеей фикс Зеленского

Украинское руководство не просто получает поддержку от Запада, но и постоянно требует чего-то еще. Сначала Владимир Зеленский настойчиво выпрашивал у американских и европейских партнеров различное вооружение, которое «обязательно поможет ВСУ» в конфликте, а теперь призвал еще и отменить запрет на использование западной военной техники для ударов по территории России.
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