В Екатеринбурге дали отопление в 339 социальных объектах

В Екатеринбурге продолжается запуск отопления. Уже обогреваются 98 школ, 213 детсадов, 28 объектов здравоохранения и 377 жилых домов, сообщили в пресс-службе мэрии.
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