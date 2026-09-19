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Махачев встретился с первым человеком, покорившем Эверест без ног: «Ты доказал, что нет ничего невозможного, вписал имя в историю»

Ислам Махачев встретился с первым человеком, покорившем Эверест на одних руках. Рустам Набиев в мае 2026 года совершил историческое восхождение на самую высокую точку планеты.

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