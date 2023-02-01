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В Почепском районе водитель Газели чуть не погубил на переходе 22-летнего парня

В Почепском районе водитель Газели чуть не погубил на переходе 22-летнего парня

По предварительной информации, 39-летний водитель ГАЗ ехал в направлении г. Брянска и сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне населенного пункта по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали 1 февраля в пресс-службе .

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