В фокусе внимания России находится ряд технологий экологичного производства водорода

Россия имеет все возможности, чтобы занять лидирующие позиции на рынке водородных технологий, заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина», который проходит 28 сентября 2021 года в Южно-Сахалинске.
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