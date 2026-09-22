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Главное за ночь и утро 22 сентября: аэропорты, пожар на ГРЭС и землетрясения

Главное за ночь и утро 22 сентября: аэропорты, пожар на ГРЭС и землетрясения

За ночь и на утро 22 сентября временные ограничения затронули несколько аэропортов Поволжья. На Нерюнгринской ГРЭС в Якутии произошел пожар, пострадал работник.

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