Офицер заявил, что зенитчики ВС РФ уже привыкли сбивать снаряды HIMARS

Заместитель командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову о том, как расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» работают по реактивным снарядам РСЗО HIMARS американского производства.
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