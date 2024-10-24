Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Офицер заявил, что зенитчики ВС РФ уже привыкли сбивать снаряды HIMARS

Офицер заявил, что зенитчики ВС РФ уже привыкли сбивать снаряды HIMARS

Заместитель командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову о том, как расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» работают по реактивным снарядам РСЗО HIMARS американского производства.

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