Микрорайон «Самолет» и ЖК «Рекорд» от DOGMA в числе победителей конкурса ТОП ЖК-2024

Микрорайон «Самолет» и ЖК «Рекорд» от DOGMA в числе победителей конкурса ТОП ЖК-2024Два проекта федерального девелопера DOGMA стали победителями всероссийского градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2024.
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