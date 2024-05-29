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Русская весна

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Армия России прорвала многокилометровую оборону ВСУ при штурме Тоненького

Армия России прорвала многокилометровую оборону ВСУ при штурме Тоненького

Около 10 километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки «Центр», при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».

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