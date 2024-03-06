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Politico: Новая стратегия Евросоюза по обороне станет угрозой для военпрома США

Politico: Новая стратегия Евросоюза по обороне станет угрозой для военпрома США

Новая военно-промышленная стратегия Европейского Союза (ЕС) по обороне, основанная на усилении производственных мощностей и вложении новых средств в местные заводы ВПК, угрожает военному производству США.

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