Добровольцы восстановили мозаику на остановке в поселке под Правдинском

Работу по восстановлению мозаики на остановке в поселке Извилино Правдинского муниципального округа Калининградской области провели волонтеры движения «Наследие стен», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета 29 мая в соцсети «ВКонтакте».
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