Топливо на 18 июля в Севастополе: QR-коды разосланы, дизель — в свободной продаже

Топливо на завтра: QR-коды разосланы, лимиты утверждены.Завтра продажа топлива на АЗС будет осуществляться по QR-кодам Лимиты на топливо:• АИ-95 — 20 литров;• АИ-92 — 30 литров; • 40 литров (по QR-коду) — только на АЗС: Верхнесадовое, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2.