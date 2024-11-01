Аналитики оценили рост цен на землю в Подмосковье за год

Земля в Подмосковье подорожала на 28% за год Сильнее всего участки под строительство подорожали вдоль Киевского и Калужского направлений — это связано с активизацией дорожного строительства и запуском нового участка метро За последние 12 месяцев цена сотки земли под индивидуальное строительство (ИЖС) в Подмосковье выросла на 28%, до 425 тыс.