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В России допустили провокации Украины до ухода Байдена с поста президента

В России допустили провокации Украины до ухода Байдена с поста президента

Не исключены провокации со стороны Украины до ухода Джо Байдена с поста президента США. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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