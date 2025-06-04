Ориентировочно 8 - 9 июня к отправке в зону СВО (Херсонская и Запорожская область) готовится очередная машина с гуманитарной помощью.
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Ориентировочно 8 - 9 июня к отправке в зону СВО (Херсонская и Запорожская область) готовится очередная машина с гуманитарной помощью.